Iván Arenas agenda tres shows en el Teatro Caupolicán

El comediante Iván Arenas agendó tres presentaciones en el Teatro Caupolicán para el mes de octubre, con los que celebrará su obtención del Copihue de Oro a la trayectoria.

"Me acordé de mi niñez, mi juventud y de los sueños que tenía en mente, como por ejemplo ser mago. También de mis gustos personales en relación a la música", dijo Arenas sobre la inspiración de este espectáculo.

Además de sus rutinas de humor habrá un show de magia con Mauricio el Mago, actuará un doble del cantante Barry White, todo en una estética cercana a Las Vegas. "El dueño del tatro me dijo '¿Profe se quiere dar un lujo acá en el Caupolican?'. Así es, respondí, pero no me voy a poner a mear acá. Después de muchas risas llegamos a un acuerdo", bromeó.

Los shows se realizarán en el Teatro Caupolicán los días 1, 2 y 3 de octubre desde las 20:00 horas. Las entradas están disponibles en Puntoticket con precios que parten en los $17.250.