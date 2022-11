Mauricio Medina anuncia su retiro del humor tras sufrir una amputación

El comediante Mauricio Medina, ex integrante del dúo "Dinamita Show", anunció su retiro de los escenarios humorísticos para privilegiar su salud.

A través de una transmisión en Instagram, el "Indio" reveló que hace unos días fue sometido a una operación en donde se le amputó uno de sus dedos del pie y que actualmente está en proceso de recuperación.

Producto de esta intervención Medina anunció que dejará de hacer humor para privilegiar su salud. "Me voy a retirar del humor para vivir mi vida un poco más tranquila, no tan estresado, y voy a cambiar de aire", aseguró.

Si bien aún le quedan algunas presentaciones agendadas, el comediante indicó que "le anuncio mi retiro a todos" y que realizará un espectáculo para despedirse. "Vamos a fijar una fecha de despedida, de hacer el show que estamos haciendo ahora", aclaró.

"Me retiro por varias cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con el Flaco. Y también para que vean lo que yo hago solo", concluyó.