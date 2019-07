Miky McPhantom regresa con su show "Mejor Morir de Risa"

Tenía agendada una visita en 2017, pero el tratamiento para combatir el cáncer lo hizo suspender esa fecha. Ahora Miky McPhantom regresa al país para presentarse este sábado 6 de julio en Gran Arena Monticello junto a Hugo Varela.

"Mejor Morir de Risa" se llama el espectáculo que lo trae de regreso y que según el comediante "es algo que venía esperando desde hace tiempo y que fue relegado en algún momento por mi enfermedad, eso ya me hacía mucha ilusión de volver a Chile y encima, que me dicen que volveré con Hugo Varela, que para mí es un ídolo, es un sueño hecho realidad".

"Tuve que desaparecer un año, un año y medio de la escena y de todos lados, entonces me hicieron el tratamiento y yo no me pude subir al escenario, de poquito me pude subir en Barcelona y ya al final de las últimas sesiones y ciclos de quimioterapia, yo sin pelos subía de la mano de un gran coleta Tony Moog", relató.

"Ahora ya recuperado, sano, libre de cáncer, estoy empezando de nuevo en todos lados", dijo.

Ya radicado en Barcelona, el argentin o aseguró que hacer humor en otros países es más fácil, porque "tienes el valor añadido que uno ya tiene esa musculatura hecha que ya estás acostumbrado a tratar con diferentes idiosincrasias y la diferencia de lenguaje, esota es una bentaja y obviamente lo que no tiene de ventaja es que a veces tienes que rendir examen, al ser extranjero, cuando vas a otro país, ya te miran un poquito como 'a ver este tipo qué hace'".

El show, detalla, "es un resumen de los últimos cuatro años de carrera mios, mezclando un poco el stand up comedy, que tiene unos tópicos totalmente sobre actualidad y mi experiencia personal y mi lucha contra el cáncer".

Las entradas para ver a Hugo Varela y Mc Phantom, juntos por primera vez, tienen un valor que va desde los 10.000 a los 45.000 pesos (más cargos por servicio) y se encuentran disponibles a través del sistema Top Ticket.