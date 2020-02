El humorista Pato Pimienta visitó el estudio de Una Nueva Mañana para contar sobre su gira de stand up "To day-to go" donde recorrerá distintas ciudades del país y adelantó detalles de la presentación que realizará en el Lollapalooza homenajeando a Víctor Jara. El comediante además tuvo palabras para referirse al estallido social y aseguró que "es muy sano para el país que haya una nueva Constitución".

