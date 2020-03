Marvel tendrá que esperar: Aplazan estreno de "Black Widow"

La industria del cine sigue tomando resguardos por la expansión del coronavirus. Al largo listado de estrenos y producciones suspendidas se suma ahora el aplazamiento del debut de "Black Widow".

La cinta, que iba a suponer el regreso del Universo Cinematográfico de Marvel, iba a llegar a los cines de Estados Unidos este 1 de mayo y un día antes a Chile.

Sin embargo, las medidas que se han tomado a nivel mundial por el Covid-19 impidieron el estreno de esta película que aborda los orígenes del personaje de Scarlett Johansson.

Este no es el primer contratiempo que debe enfrentar Marvel por esta pandemia. En los últimos días debió suspender las producciones de su serie "The Falcon and the Winter Soldier" y la película "Shang-Chi and the legend of ten rings".