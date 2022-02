A los 57 muere Mark Lanegan, vocalista de Screaming Trees

El músico y líder del grupo Screaming Trees y de prolífica carrera en solitario, Mark Lanegan, falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda, según confirmó su círculo cercano.

A través de un escueto obituario publicado en su cuenta oficial de Twitter, fue informado que el "querido cantante, compositor, autor y músico" tenía 57 años "y le sobrevive su esposa Shelley", aparece escrito.

Más información o detalles acerca de la causa de su deceso, sin embargo, no fueron revelados: "No hay más información disponible en este momento. Pedimos por favor respete la privacidad de la familia", solicitaron en la publicación.

El compositor grabó diez disco de estudio y también fue reconocido por colaborar en distintas bandas y resonantes nombres del rock, como Queens of The Stone Age, Mad Season y The Gutter Twins, entre otras, y personajes como John Paul Jones, de Led Zeppelin y Adrian Utley, de Portishead.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy