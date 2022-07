Adele y su gran regreso a Hyde Park: lleno de emoción y simplicidad

Durante la noche de este viernes, Adele deslumbró nuevamente con su talento en su gran regreso a los escenarios frente a una audiencia en vivo durante su primer concierto en cinco años como cabeza de cartel del Festival BST Hyde Park de Londres.

La cantante debió detener su concierto en reiteradas ocasiones para ayudar a los fanáticos que estaban presentando problemas de salud en medio de la gran multitud de 65 mil asistentes.

La intérprete de "Someone Like You" no se esforzó en contener su emoción que se hizo visible más de una vez. "Dios mío, estoy de vuelta en casa", reconoció al final su primera canción.

"Es tan extraño estar frente a una multitud de nuevo. Me pongo muy nerviosa antes de cada show, pero me encanta estar aquí", confesó la creadora de éxitos como "Rolling In The Deep", que derramó más de una lágrima y se mostró feliz de estar en contacto con el público nuevamente.