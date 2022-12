Aerosmith cancela actuaciones en vivo por estado de salud de Steven Tyler

Aerosmith canceló las últimas dos fechas de su residencia en Las Vegas, EE.UU. debido a la salud de su cantante Steven Tyler.

Según reporta Deadline, se trata de una enfermedad del vocalista de 74 años que no se ha revelado y lo obligó a "descansar" durante estos días.

"Por consejo de los médicos, Steven tiene que quedarse fuera", señalaron mediante un comunicado.

A mediados de año el intérprete fue internado en un centro de rehabilitación, tras una recaída en su adicción a las drogas.

To all our fans...



We are so sorry to announce we are cancelling these last two Las Vegas Shows.



On the advice of doctors, Steven has to sit these out.



Stay healthy and we’ll see you in the new year! pic.twitter.com/cNiHypaXVj