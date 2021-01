Alain Johannes Trío publica el audio de su recordado show en Matucana 100

Después de tres décadas ligado a los nombres más grandes del rock alternativo y liderando su propia banda Eleven, Alain Johannes se reencontró con su público y el 4 de septiembre de 2018 vivió la más memorable de sus noches en Chile junto al Alain Johannes Trio repasando gran parte del cancionero que lo estableció como un referente obligado.

Alain Johannes, Felo y Cote Foncea hicieron vibrar la sala principal de Matucana 100 con un show que agotó sus tickets y en más de una hora y media marcó su nombre con letras grandes entre la fanaticada rockera local. A más de dos años de aquella jornada se ha puesto a disposición del público el audio de la presentación completa y sin cortes.

Fueron veinte canciones, entre las que se incluyeron cortes como "Reach Out", "Why" y "Crash Today" de Eleven junto con canciones de su etapa solista, su colaboración con Queens of the Stone Age y el single "Luna a sol".

El disco puede comprarse digitalmente sólo a través de Bandcamp en este link y tiene un valor de 20 dólares, aproximadamente 15 mil pesos chilenos.