Alberto Plaza analizó posibilidad de volver al Festival de Viña

Con más de 40 años de carrera, Alberto Plaza fue consultado sobre la posibilidad de volver a presentarse en el Festival de Viña del Mar.

El cantautor chileno radicado en Estados Unidos dijo en el programa Not News que "no voy a volver nunca más al festival" cuando fue consultado sobre regresar a la Quinta Vergara.

"Ya no pertenezco a ese lugar. Si fuera, sería carne de cañón. Sería una carnicería. Porque hay gente que le interesa dañarme. Sería para ir a terminar mi carrera. Y mal, terminarla feo", dijo.

"No tengo ganas de ir. No creo que me vuelvan a llamar", expresó.

Plaza ha estado en seis ocasiones en el festival de Viña, siendo la última en la edición de 2005.