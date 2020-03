Amy Lee es otra de las artistas que canta desde su encierro, para apoyar a la OMS y el grupo Global Citizen en su campaña para que la gente se quede en sus casas y ayude en cada país a detener la propagación del coronavirus. En su show casero, la vocalista de Evanecesce versionó, entre otras, "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston, y "Stand by me", de Ben E. King, también muy popular por la versión que hizo en 1975 John Lennon.

LEER ARTICULO COMPLETO