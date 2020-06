Bieber negó una acusación de agresión sexual en 2014 hecha por Twitter

El artista canadiense Justin Bieber negó que agrediese sexualmente a una mujer en 2014, que durante el fin de semana lo acusó en Twitter y amenazó con tomar acciones legales contra la persona que publicó la acusación.

El domingo, Bieber utilizó Twitter para rechazar la acusación lanzada desde una cuenta en esa red social que posteriormente desapareció y en la que una mujer supuestamente llamada Danielle dijo que conoció al cantante canadiense en la ciudad texana de Austin (EE.UU.) durante una actuación musical.

Según el relato de Danielle, Bieber la invitó junto varias amigas al hotel Four Season el 9 de marzo de 2014. Allí, de acuerdo a lo escrito por la acusadora, Bieber la agredió sexualmente.

Posteriormente, en otra cuenta de Twitter, una persona llamada Kadi acusó a Bieber de agredirla sexualmente en un hotel de Nueva York en mayo de 2015.

Aunque Bieber, de 26 años, no ha respondido a la segunda acusación, el domingo el artista recurrió a Twitter para refutar con documentos lo narrado por Danielle.

"Normalmente no respondo a esto porque me he enfrentado a acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero tras tratarlo con mi esposa y equipo he decidido hablar esta noche sobre un tema", dijo inicialmente.

Bieber añadió que "los rumores son rumores", pero el abuso sexual es algo que no se toma "a la ligera" y que "por respeto a tantas víctimas que tienen que enfrentarse a estos problemas de forma cotidiana", quería asegurarse de me que reunía todos los datos "antes de hacer una declaración".

En una serie de tuits, Bieber publicó fotos, artículos de prensa e incluso facturas de hotel para intentar demostrar que es "materialmente imposible" lo que Danielle narró.

Bieber dijo que, por ejemplo, que el 9 de marzo no se alojó en el Four Seasons de Austin como alegó la cuenta de Danielle sino en un AirBnb con la actriz Selena Gómez, entonces su novia.

Y el 10 de marzo se alojó en el hotel Westin de Austin, y mostró el recibo de su estancia en ese establecimiento.

"Toda acusación de abuso sexual debería ser considerada con seriedad y por eso mi respuesta era necesaria. Sin embargo, esta historia es materialmente imposible y por eso trabajaré con Twitter y las autoridades para tomar acciones legales", terminó señalando Bieber.

En su último tuit, Bieber reenvío un mensaje de Cole Sprouse, uno de los actores de la serie de televisión Riverdale y que también fue acusado de agresión sexual junto con otros actores de la serie.

"Las acusaciones falsas hacen un daño tremendo a las víctimas de ataques reales. Además, nunca intentaría silenciar a nadie. Animo a que la gente examine las acusaciones, ya que los eventos detallados eran materialmente falsos", dijo Sprouse.

