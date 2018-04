Bob Dylan se sumó a compilación que celebra el matrimonio gay

El legendario músico Bob Dylan se sumó a un proyecto que vio la luz en formato de EP y que reimagina distintas canciones con temática matrimonial para adaptarlas a parejas homosexuales.

Se trata de una placa en la que también participaron otros cinco artistas y que lleva por título "Universal Love", para celebrar las uniones gays.

Dylan grabó una renovada versión de la canción de 1929 "She's Funny That Way", cambiando la frase para transformarse en "He's Funny That Way".

St. Vincent tomó la canción de Crystals, "And Then He Kissed Me", para convertirla en "And Then She Kissed Me"; Kesha hizo lo propio con "I Need a Woman to Love", inspirada en la canción de Janis Joplin; Ben Gibbard (Death Cab for Cutie) versionó a The Beatles en "And I Love Him"; y Kele Okereke (Bloc Party) se hizo cargo del material de Temptations para crear "My Guy".

Escucha "Universal Love":