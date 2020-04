"I Contain Multitudes": Bob Dylan publicó su segunda canción nueva en un mes

Bob Dylan publicó el pasado 27 de marzo la monumental "Murder Most Foul", una canción inédita de casi 17 minutos de duración que repasaba gran parte de la historia de EE.UU. en el siglo XX, y hoy volvió a sorprender con su segundo tema nuevo en menos de un mes, la balada "I Contain Multitudes".

Mucho más corta que "Murder Most Foul", que se convirtió en la canción más larga de toda su carrera, "I Contain Multitudes", con algo más de 4 minutos y medio de duración, toma el título de un famoso verso del poema "Song of Myself" de Walt Whitman.

"Hoy, mañana y ayer también, las flores están muriendo como le pasa a todas las cosas", canta Dylan en el comienzo de un tema de instrumentación sobria y atmósfera íntima.

"I Contain Multitudes" incluye en su letra muchas referencias, más o menos explícitas, de historia y cultura pop: desde Edgar Allan Poe a The Rolling Stones pasando por Ana Frank, William Blake, Indiana Jones, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin o David Bowie.

Dylan había publicado el jueves en Twitter la etiqueta #IContainMultitudes, sin dar mayores pistas, y finalmente presentó la canción a las 12 de la noche de la costa este de EE.UU (04.00 GMT del viernes, medianoche chilena del jueves).

Su último disco de estudio en el mercado, el trigésimooctavo de su carrera, llevó por nombre "Triplicate" (2017) y en él versionaba clásicos del cancionero americano, lo que se ha convertido en una constante en estos años.

Hay que remontarse hasta "Tempest" (2012) para encontrar el último álbum de Dylan con temas inéditos.

Sin noticias confirmadas de un nuevo álbum a la vista, el ganador del premio Nobel de Literatura tiene prevista una gira este verano por diferentes recintos de Estados Unidos.

Sin embargo, la celebración de estos conciertos está entre grandes interrogantes, y muy probablemente deban cancelarse finalmente, debido a las normas de confinamiento y de prohibición de eventos multitudinarios que se han decretado en el país para intentar frenar el avance del coronavirus.