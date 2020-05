Brian May fue hospitalizado tras insólito accidente de jardinería

El guitarrista Brian May dio un gran susto a sus fanáticos con su última publicación de Instagram, donde contaba que había sido hospitalizado y aparecía portando una mascarilla.

Sin embargo su ingreso al recinto no estaba relacionado con el Covid-19, si no que más bien con un insólito accidente casero. Según explicó él mismo los músculos de su trasero se desgarraron cuando estaba haciendo labores de jardinería.

"Me desgarré el glúteo mayor en un momento de mucho entusiasmo mientras jardineaba. De repente me encontré en un hospital siendo escaneado para descubrir cómo me había hecho tanto daño. Al parecer hice un asombroso trabajo que no me dejó caminar ni dormir sin asistencia, debido al implacable dolor", detalló la mente de "Bohemian Rhapsody".

Debido a este accidente May, de 72 años, aseguró que se tomará un descanso de las redes sociales para recuperarse completamente.