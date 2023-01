Brit Awards 2023: lista de nominados

Harry Styles y el dúo femenino Wet Leg encabezan con cuatro candidaturas cada uno la lista de aspirantes a los Brit Awards 2023 de la música británica, en los que se cuela por primera vez un artista de Eurovisión con la nominación de Sam Ryder.

Styles opta al galardón de mejor álbum por "Harry's House", mejor canción con "As It Was", artista del año y mejor artista pop/R&B.

El dúo "indie" Wet Leg, formado por Rhian Teasdale y Hester Chambers, también aspira a llevarse Brits en las categorías de mejor disco del año con "Wet Leg", mejor banda, mejor artista revelación y mejor rock alternativo.

¿Cuándo se entregan los Brit Awards 2023?

La ceremonia de este año está fijada para el sábado 11 de febrero en el The O2 Arena de Londres, con el comediante Mo Gilligan como anfitrión.

Lista de nominados a los Brit Awards 2023

Artista del Año

Central Cee

Fred Again..

George Ezra

Harry Styles

Stormzy

Grupo del Año

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

Brits Rising Star

FLO (PREMIO)

Mejor Canción del Año

Aitch y Ashanti - Baby

Cat Burns - GoDave - Starlight

Ed Sheeran y Elton John - Merry Christmas

Eliza Rose e Interplanetary criminal - B.O.T.A.

George Ezra - Green green grass

Harry Styles - As it was

Lewis Capaldi - Forget me

LF System - Afraid to feel

Sam Smith y Kim Petras - Unholy

Artista revelación

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

Mejor Álbum del Año

The 1975 - Being funny in a foreign language

Wet Leg - Wet Leg

Harry Styles - Harry's house

Stormzy - This is what I mean

Fred Again.. - Actual Life 3

Artista/Grupo Rock/Alternativo

The 1975

Arctic Monkeys

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg

Mejor Artista/Grupo Hip Hop/Grime/Rap

Aitch

Central Cee

Dave

Loyle Carner

Stormzy

Artista/Grupo Dance

Becky Hill

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred Again..

Mejor Artista/Grupo Pop/R&B

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Harry Styles

Sam Smith

Artista Internacional

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

Mejor Grupo Internacional

Blackpink

Drake y 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines D.C.

Gabriels

Mejor Canción Internacional