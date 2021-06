Camila Moreno: "Hay algo de la idiosincrasia del país que me aplasta"

Hace dos semanas, la cantante nacional Camila Moreno fue detenida por Carabineros por defender el comercio ambulante en el centro de Santiago. En conversación con La Tercera para hablar de su próximo trabajo musical, la cantante se volvió a referir al suceso.

"Siempre fui más volcánica y ese lado de mi carácter me ha traído consecuencias súper fuertes. Esa intervención para defender a los ambulantes ni la pensé", expresó Moreno al hablar de la propia revolución personal que ha vivido paralelamente al de Chile y que se plasman en su nuevo trabajo.

El nuevo álbum de Camila lleva por título "Rey" y verá la luz en agosto de este año. Es un trabajo especial que comenzó a gestarse antes del estallido social del 18 de octubre de 2019 y donde habla de amor, erotismo y rebelión de una forma libre, sin imposiciones de género, donde explora su pansexualidad y donde se abre a nuevos sonidos.

"Me saqué el filtro. Y a nivel de sonido en este disco me atreví a ser más pop, a jugar con cosas de la música urbana, a mezclar cosas que se supone que no se mezclan. Este es mi primer disco verdaderamente conceptual, tiene 12 canciones pero 20 tracks porque entre medio hay pasajes, escenas, hay transiciones que te llevan de un lugar a otro, como en un viaje. En un mundo donde los discos tienen siete canciones, esto es realmente larga duración. Y además este es un disco súper queer, porque en ese proceso descubrí mi propio ser queer", contó la artista.

La compositora manifestó sus ganas de que al disco le vaya bien para que ojalá logre internacionalizar su carrera, pues a diferencia de los anteriores que "miran al pasado", este abre sus alas, mismas con las que se imagina fuera de Chile.

"Sí, necesito irme del 'horroroso Chile' de Enrique Lihn. Es que este país es aplastante. O sea, tengo todo el amor aquí, mi familia, mis amigos, mis redes, el paisaje, todo eso me ata, esta es mi casa y sin duda es algo que me enraíza, pero también hay algo de la idiosincrasia del país que me aplasta y sobre todo en el área de la cultura y de las artes es un país ingrato y frustrante. Tú ves cómo ha sido la autoridad en pandemia con respecto al arte, o sea no existe, básicamente. Es un sector súper abandonado y es muy triste, personalmente pero también al ver a compañeros y compañeras, gente demasiado talentosa, pasándola muy mal. No tengo un destino definido pero sin duda me iría a seguir desarrollando mi carrera", agregó.