Cantante palestino-chilena se lució en late show estadounidense

Una cantante de origen chileno, que no es parte del circuito de la música nacional, participó este miércoles en el prestigioso programa "The Late Show with Stephen Colbert".

Se trata de Elyanna, una artista de 22 años nacida en Nazaret con raíces palestinas y chilenas, que acudió al late show para promocionar su álbum debut titulado "Woledto".

Durante su presentación la cantante presentó dos canciones y dio cuenta de su particular estilo en el que mezcla elementos de música negra y sonidos de ligados a sus orígenes palestinos.

Elyanna se presenta a sí misma en sus redes sociales como palestino-chilena. De acuerdo a su biografía su conexión con Chile viene por parte de su abuela paterna, a quien visitaba en el país durante su infancia.