Cantante se desnudó en plena calle como protesta contra la industria musical: "No vale el talento"

Una cantante argentina se desnudó en plena calle, en Buenos Aires, a modo de protesta contra la industria musical, lo que incluyó una reanimación cardiopulmonar (RCP) a una guitarra que la volvió viral en las redes.

Se trata de DENISE, una mujer que partió cantando en las calles y en el Metro de Argentina hace ocho años, pero se aburrió de que la música esté "perdiendo sensibilidad" por lo que quiso reclamar con esta intervención.

En CABA una mina se puso a protestar porque "la música está muriendo" kjj

"Esto es un problema en un sistema donde lo que valen son los números, las reproducciones, los seguidores o los géneros de moda para que te abran las puertas. En la industria de la música no vale el talento, no vale los años de dedicación, no vale la honestidad, ni los mensajes profundos evidentemente", escribió en su cuenta de Instagram la joven música.

La protesta va de la mano con la promoción de su nuevo sencillo "Paul no es Lennon", canción en la que también reclama contra las "cosas vacías" y "falsas melodías".