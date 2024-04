Carla Jara ante mensaje de apoyo de Karol G: "Estoy en llamas"

A través de redes sociales, se hizo viral el momento en que una amiga tenía una videollamada con Carla Jara durante el concierto de Karol G.

Cabe destacar que la actriz chilena ha sido noticia en las últimas semanas luego de su quiebre con Francisco Kaminski debido a una infidelidad del animador.

Incluso, Karol G reaccionó al video a través de sus historias de Instagram: "Carlita! No te conozco pero con esto puedo ver que tus amigos te aman".

Emocionada, Jara se refirió a la mención de Karol G en sus redes sociales: "Ni siquiera había visto mi teléfono y me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa porque no pude ir".

"Me manda un mensaje lindo. Así que nada, estoy en llamas. Lo voy a ver ahora y se los comparto", agregó.