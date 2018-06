Chancho en Piedra y su nueva etapa: Aunque seamos en un 75% los mismos, ese otro 25% hace una diferencia

Más que prueba de fuego, un primer paso. Más que el fin de algo, es el comienzo de una nueva era. Chancho en Piedra este sábado aparecerá en el escenario por primera vez, tras la salida del guitarrista Pablo Ilabaca y buscará hacer vibrar a los fanáticos con una formación que incluye a Cristián Moraga, más conocido como C-Funk.

Es justamente el integrante de Los Tetas el que la ha tenido más difícil en las últimas semanas, por la cantidad de información que ha tenido que procesar. Eduardo "Lalo" Ibeas, voz de Chancho en Piedra, contó a Cooperativa que "las canciones eran como rompecabezas, las sacamos y cuando las empezamos a armar de nuevo, ahí te dan ganas de decir 'y si hacemos esto' o 'hacemos esto otro'. Entonces, hay más información que solamente sacar los temas del disco tal cual".

Pero todo fluyó, "existió onda, lo pasamos bien en los ensayos. Nos afiatamos súper fácil como seres humanos, más que como artistas. Se dio la convivencia, porque ya nos conocíamos, ya somos amigos".

En el lado más brillante de las cosas, "Lalo" apuntó que se han sentido apoyados por el público tras la salida de Pablo.

Según contó, "la mayoría de las reacciones tanto de prensa, de gente fanática de los Chancho, fanáticos y todo, han sido positivas. Hay un par de negativos, pero cualquier cosa que haces hoy en día puede tener algo negativo, puedes hacer el gesto más bonito de la Tierra y te van a tratar mal".

"Las redes se están transformando en una vuelta de gato para tirar mala onda. Así todo, la mayor parte ha sido positiva y se debe a que fue súper honesto. No discutimos con Pablo, no fue por algo puntual, no fue pelea de plata", añadió.

Y el show que tendrá lugar este 9 de junio en el Teatro Coliseo tomará un carácter histórico. De acuerdo con Ibeas, "es la primera vez que vamos a tocar con Cristian (como integrante de Chancho en Piedra) por eso lo consideramos así. Como el puntapié inicial de esta nueva época. No es el primero grande, el primer lo que sea... ¡Es el primero no más! El hito".

Junto con ello, la velada será "como revisar el cancionero. Me imagino que el interés de las personas es cómo va a sonar este tema ahora, eso es lo que nos planteamos para esto. Cómo los temas más conocidos van a sonar con Cristian".

"Lalo" recalcó que "es heavy, porque aunque seamos el 75 por ciento de los mismos, ese otro 25 por ciento hace una diferencia. Sobre todo en la guitarra que está súper presente en nuestra música".

Revisa la entrevista completa con Eduardo "Lalo" Ibeas, voz de Chancho en Piedra: