Francia y Armenia rindieron especiales homenajes a Charles Aznavour

A los 94 años falleció la leyenda de la música romántica francesa, Charles Aznavour, deceso que generó conmoción en el mundo.

Y dentro de esos países destacan Francia, su lugar de nacimiento y Armenia, el país de sus padres y con el cual siempre tuvo un fuerte vínculo.

En París, ante la Torre Eiffel, se vivió un especial homenaje. A los pies del mítico monumento llegó un camión que a través de una pantalla gigante proyectó videos con la música de Aznavour, además de mostrar varias imágenes de sus presentaciones en vivo.

Eso se sumó a las palabras del Presidente francés Emmanuel Macron, quien en su cuenta de Twitter señaló que el artista "acompañó las alegrías y las penas de tres generaciones".

Profondément français, attaché viscéralement à ses racines arméniennes, reconnu dans le monde entier, Charles Aznavour aura accompagné les joies et les peines de trois générations. Ses chefs-d’œuvre, son timbre, son rayonnement unique lui survivront longtemps. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 de octubre de 2018

Armenia no se quedó atrás

En Ereván, la capital de Armenia, también se vivieron emotivos momentos en recuerdo a la memoria de Charles Aznavour.

Nikol Pashinián, primer ministro armenio, llegó hasta la plaza que lleva el nombre del músico para dejar ofrendas florales y declarar un día de duelo en el país.

El vínculo de Aznavour con Armenia ha estado presente desde siempre, el cual se intensificó luego del terremoto de 1988 que sacudió a la ciudad de Spitak, dejando 25.0000 personas muertas.

Tras eso, el cantante de "Venecia sin ti" fundó el comité "Aznavour for Armenia" para recaudar fondos, creando también la canción humanitaria "For You Armenia".

Estos homenajes no fueron los únicos, porque en el Paseo de la Fama en Los Angeles, diversos seguidores fueron a dejar flores a la estrella del músico.