Christine McVie, cantante de Fleetwood Mac, muere a los 79 años

A los 79 años falleció la cantante y tecladista Christine McVie, conocida por ser una de las voces y compositoras principales de la popular banda Fleetwood Mac.

"No hay palabras para describir nuestra tristeza por la muerte de Christine McVie. Ella era realmente única, un talento único y especial que iba más allá de los límites", comunicó el grupo en sus redes sociales.

McVie, junto a Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, fue la responsable de varios éxitos de la banda e incluso fue la cantante principal de tems como "Over My Head" y "Say You Love Me".

En 1998, y tras ser incluidos en el Salón de la Famadel Rock and Roll, McVie se retiró del grupo sin dar argumentos. Años más tarde explicaría que se debió a su fobia a volar en avión.

En total la artista participó de 12 discos de Fleetwood Mac entre la década de los 70 y los 90, incluyendo "Rumours", "Tusk" y el disco homónimo de 1975.