Concierto de "The Legend of Zelda" suma segunda fecha por éxito de ventas

La música de la aclamada saga de videojuegos "The Legend of Zelda" llegará a Chile con un concierto sinfónico, el cual acaba de sumar una segunda función por éxito de ventas.

El show consistirá en 60 músicos sobre el escenario, provenientes de La Orquesta Filarmónica de La Antena en conjunto con el Coro polifónico Academia de Música Pedro Aguirre Cerda, todo bajo la dirección de Daniel Flores Bennet.

El concierto busca celebrar el aniversario número 35 de la franquicia (2021) y tendrá las composiciones más destacadas de todos sus videojuegos, la mayoría de ellas creada por el compositor japonés Kōji Kondō.

La presentación también incluirá una gran pantalla LED donde se proyectarán imágenes de los títulos de la saga, desde "Ocarine of Time" a "Breath of the Wild".

Ambos shows se realizarán el próximo 12 de marzo en el Teatro Cariola. Sin embargo, solo quedan entradas disponibles a través de Passline para la función fijada a las 17:00 horas.