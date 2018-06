Confirman regreso de Alice in Chains para fin de año

El grupo estadounidense Alice in Chains volverá a presentarse en Sudamérica a fines de este año, según confirmó su guitarrista Jerry Cantrell.

Entrevistado durante un juego de póker, el músico describió cómo serán los próximos meses para la banda: "sacaremos un disco nuevo, pasaremos el verano en Europa y luego volveremos a Estados Unidos para ir cerrando el año en Sudamérica".

Las palabras de Cantrell se suman a la información publicada por el medio brasileño Destak, el cual aseguró que Alice in Chains volvería a la región en una gira junto a Judas Priest.

Por estos días los hombres de "Rooster" preparan el lanzamiento de un nuevo disco de estudio, cuya fecha de salida y nombre se desconoce.

En mayo pasado lanzaron su nuevo sencillo "The One You Know".