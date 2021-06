Dan luz verde a biopic sobre el cantante Marvin Gaye

Los estudios Warner Bros. adquirieron los derechos para realizar una película biográfica sobre el cantante Marvin Gaye, considerada una de las voces más relevantes de la música negra de las últimas décadas.

Según reporta Deadline, la dirección de la cinta recaerá en Allen Hughes ("Menace II Society", "The Book of Eli"), el guión será de Marcus Gardley y la producción estará a cargo del músico Dr. Dre y Jimmy Iovine, co fundador de Beats Electronics.

"Es el artista de artistas, con una voz etérea que parece venir desde los cielos", destacó Hughes sobre la figura que inspirará su nueva película.

El proyecto cuenta con la aprobación de los administradores de patrimonio de Gaye y de Motown Records, por lo que se utilizará la música original del cantante.

Marvin Gaye es conocido por canciones como "What's Going On", "Sexual Healing", "Let's Get It On" y "I Heard It Through the Grapevine". En 1984 falleció a sus 44 años debido a un disparo ejecutado por su propio padre.