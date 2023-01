A 7 años desde que la Tierra perdió a David Bowie

La legendaria figura de David Bowie sigue presente en la cultura, a siete años de su muerte debido a un cáncer solo días después de celebrar su cumpleaños 69.

Nacido como David Robert Jones en Londres, el músico impactó por su trabajo innovador a fines de los '60 y sobre todo en los '70, siempre de la mano de la reinvención y la presentación visual.

El inglés estudió arte, música y diseño, y se enfocó en la música a mediados de los '60. Para evitar confusión con Davy Jones de la banda The Monkees, tomó como apellido Bowie en honor a un aventurero estadounidense del siglo XIX llamado Jim Bowie y que creó el llamado cuchillo Bowie.

En 1969 lanzó "Space Oddity", un tema sobre un astronauta que queda aislado en el espacio exterior. La temática espacial y la vida en otros planetas fueron parte de su parte de las líricas de su carrera, como en los éxitos "Life on Mars?", "Starman" y "Ziggy Stardust".

Bowie también fue inquieto visualmente, creando diversos personajes que acompañaban su carrera, lo que le valió mayor popularidad con los años. Lo mismo en lo musical, pasando de baladas a canciones disco cada cierto tiempo.

Asimismo, participó como actor en diversas películas, incluyendo "The Man Who Fell to Earth" (1976), "Labyrinth" (1986) y "The Prestige" (2006), este último como Nikola Tesla, además de cameos como en "La última tentación de Cristo" (1988) y "Zoolander" (2001).

Su impacto fuera de la música incluye diversos homenajes: la araña Heteropoda davidbowie fue nombrada en su honor a Bowie; la cara del músico fue elegida por votación popular para el billete de 10 millones de libras esterlinas de la moneda local; un asteroide del cinturón principal recibió el nombre de 342843 Davidbowie; y astrónomos belgas crearon el "asterismo de Bowie" de siete estrellas que se encontraban en las cercanías de Marte en el momento de la muerte de Bowie con una forma de rayo.

Los últimos años de Bowie lo tuvieron retirado de las giras (la última fue en 2004) y dos últimos discos lanzados en 2013 ("The Next Day") y 2016 ("Blackstar), este último publicado el mismo día de su cumpleaños 69 y dos días antes de su muerte.

Bosque fue diagnosticado con cáncer de hígado 18 meses antes pero lo mantuvo en privado. Falleció el 10 de enero de 2016 en su departamento de Nueva York.