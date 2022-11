Hijo de David Bowie alega contra Trump por uso de canción

Duncan Jones, hijo de Angie y David Bowie, mostró su frustración contra el ex presidente Donald Trump por tocar la música de su fallecido padre en eventos de campaña.

Cuando Trump anunció que se postulará para presidente en 2024 días atrás, el multimillonario salió al escenario mientras sonaba "Heroes" de Bowie, repitiendo lo que hizo en su campaña de 2016.

Tras reportes de usuarios en Twitter, Duncan Jones respondió: "Ya hemos pasado por esto antes. Usó la misma pista hace 6 años. Me han dicho que hay poco que podamos hacer al respecto".

En otra respuesta, el director de Moon agregó: "Estoy bastante seguro de que solo está haciendo eso ahora para enloquecerme".

