Depeche Mode lanzará registro de su gira "Global Spirit Tour"

El documental y registro en vivo "Spirits in the Forest" de Depeche Mode, que ya tuvo una exhibición en cines, se lanzará en Blu-ray y DVD.

"Spirits in the Forest", disponible el 27 de marzo, registra la actuación en Berlín de la gira Global Spirit Tour de 2017 del grupo con una parte documental adicional enfocada en sus seguidores.

Junto con las imágenes del concierto, el documento presenta a seis fanáticos de Depeche Mode de todo el mundo e incluye imágenes de sus ciudades natales y explora su conexión con la música de la banda.

El documental/concierto sigue los pasos de los anteriores largometrajes de Anton Corbijn con la banda, incluyendo "Depeche Mode: Alive in Berlin" (2014), "Depeche Mode: One Night in Paris" (2002) y "Depeche Mode: Devotional" ( 1993).

SPiRiTS In The Forest will be available March 27th on DVD & Blu-ray! The package includes LiVE SPiRiTS, never-before-seen full-concert video and audio from the final shows in Berlin. Available for pre-order February 26th. pic.twitter.com/2cUvie2bHq