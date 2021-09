Disputa de Machine Gun Kelly y Slipknot tuvo tenso capítulo en Twitter

Después de haberse burlado de sus máscaras en el festival Riot este fin de semana, el músico Machine Gun Kelly volvió a la carga contra el grupo Slipknot, aunque esta vez recibió una respuesta.

En su cuenta de Twitter el novio de la actriz Megan Fox contó su versión de la historia que lo liga a Corey Taylor, el cantante de Slipknot: "Corey escribió un verso para una canción mía pero era horrible así que no la usé. Él se enojó y comenzó a hablar estupideces en una revista sobre el disco en el que iba a participar", detalló.

"Solo admitan que es un amargado", puntualizó el artista estadounidense.

Minutos más tarde Taylor usó la misma red social y dijo que "no me gusta la gente que ventila cosas privadas como si fueran niños" y explicó que no participó en el tema debido a que "no me gusta cuando otras personas tratan de escribir para mi".

Junto a ello la voz de "Left behind" publicó pantallazos de un intercambio de correos con Travis Barker, baterista y partner musical de Machine Gun Kelly. En el primer mensaje Barker le agradecía su colaboración y le enviaba algunos mensajes por parte de MGK.

"La rompió en la canción y estoy impactado y honrado por el solo hecho de que haya estado acá" o "él la lleva" fueron algunas de las frases que el ex rapero le dedicó a Corey Taylor. Sin embargo, le recomendaba hacer varios cambios a su colaboración.

Ante ello la voz de Slipknot respondió que no seguiría participando en el tema debido a que "no creo que sea el tipo adecuado para la canción". "No es nada personal, solo creo que lo que MGK está buscando se lo puede brindar otra persona", agregó.

"Tus versos eran realmente malos. Con respeto te estaba diciendo que los reescribieras porque eran malos", replicó nuevamente Machine Gun Kelly, quien cerró invitando a Taylor a "hacer un cover de alguna canción de Britney Spears".

corey did a verse for a song on tickets to my downfall album, it was fucking terrible, so i didn’t use it.

he got mad about it, and talked shit to a magazine about the same album he was almost on.

yalls stories are all off.

just admit he’s bitter. — blonde don (@machinegunkelly) September 20, 2021

I don’t like people airing private shit like a child. So this is all I’ll say: I didn’t do the track because I don’t like when people try to ‘write’ for me. I said NO to THEM. So without further ado…. #receipts

This is all I’m going to say about it. pic.twitter.com/pkhweg1Ptn — SHRED DJENT REDEMPTION (@CoreyTaylorRock) September 20, 2021