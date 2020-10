El sello discográfico del rapero, OVO Sound, lanzó un teaser el sábado, su cumpleaños, confirmando que su tan esperado nuevo álbum Certified Lover Boy, se lanzará en enero. Los fanáticos acérrimos notaron que elementos del video de un minuto de duración eran guiños a álbumes y mixtapes anteriores, incluidos So Far Gone, Take Care y Nothing Was the Same. Certified Lover Boy será el sexto álbum de estudio de Drake después de Scorpion de 2018 .

