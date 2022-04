Ed Sheeran comenzará a grabar sus procesos creativos tras ganar demanda por plagio

Ed Sheeran ganó el viernes la demanda por plagio que le interpusieron por la canción de "Shape of you". Finalmente un juez de la Alta Corte de Londres dictaminó que la letra del tema no inculye letras de pertenecientes a otras piezas musicales.

Por esta razón, el cantante ha decidido comenzar a filmar todas sus sesiones de composición para evitar problemas a futuro.

"Ahora simplemente lo filmo todo, todo está grabado", aseguró a BBC en una entrevista difundida el viernes. "Hemos recibido reclamos sobre canciones y decimos, bueno, aquí está el metraje y miren. Verán que no hay nada", explicó.

"Personalmente, creo que el mejor sentimiento del mundo es la euforia en torno a la primera idea para escribir una gran canción", afirmó. Además, agregó que esta experiencia lo hizo cuestionarse a sí mismo.

El juez dictaminó que "ni deliberadamente ni inconscientemente" copió parte de la melodía de la canción "Oh Why", compuesta por los demandantes Sami Chokri y Ross O'Donoghue, al escribir "Shape of You".

La canción en discusión fue estrenada en el 2017 y aún es la más reproducida en Spotify con más de 3.000 millones de reproducciones.