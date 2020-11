"El último tour del mundo": Bad Bunny publica su nuevo álbum

Son 16 canciones las que conforman "El último tour del mundo", el tercer álbum en el año que lanza Bad Bunny.

En el disco destacan el hit "Dákiti" junto a Jhay Cortez y el tema "La noche de anoche" junto a la española Rosalía.

También el tema "Booker T", donde habla de "yo no hago canciones, hago himnos para no que caduquen y les molesta mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone".

Además, homenajea al ex luchador de WWE y WCW Booker T, donde se escucha la mítica frase "Can you dig it sucka?".

"El último tour del mundo" ya se encuentra disponible en diferentes plataformas digitales: