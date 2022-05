Disney+ hará documental sobre la carrera de Elton John

"Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And the Years That Made His Legend" es el título del documental sobre la trayectoria de Elton John que fue adquirida por Disney+ para proyectarla en la plataforma.

La pieza tendrá imágenes de conciertos nunca antes vistos, manuscritos e imágenes actuales de él y su familia. Antes de su llegada a la plataforma de streaming, tendrá pasos por festivales de cine y una limitada exhibición en cines.

Junto con las imágenes que recorrerán 50 años de carrera, el documental incluirá filmaciones de su actual gira de despedida que culminará en 2023. Este tour había comenzado en 2018 pero fue suspendido por la pandemia y se retomó este año.

"No quedan superlativos para describir a Elton John y su impacto en la música y la cultura, simplemente no tiene rival. Como una buena historia de Disney, la música de Elton tiene un atractivo universal y la capacidad de conectarse con el público en un nivel profundamente personal", dijo Bob Chapek, director ejecutivo de The Walt Disney Company.