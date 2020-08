DirecTV exhibirá dos icónicos shows de Elvis Presley

A través de la señal exclusiva OnDIRECTV, los fanáticos de Elvis Presley podrán revivir dos de los conciertos más importantes en la historia del fallecido músico.

Este viernes 14, la señal OnSTAGE y también en DirecTV GO presentará desde las 22:00 horas registros inolvidables del Rey del Rock. Primero, será el turno de "Elvis - '68 Comeback Special", que lleva a las pantallas el mítico concierto grabado para la TV con el que Elvis regresó a las actuaciones en vivo luego de siete años.

Y luego a las 23:00 horas, "Elvis - Aloha From Hawaii", filmado en Honolulu el 14 de enero de 1973 y transmitido en vivo a más de 40 países vía satélite, considerado como uno de los más famosos conciertos de Elvis, e incluye versiones en vivo de éxitos como "Suspicious Minds", "Can't Help Falling in Love" y "Blue Suede Shoes".

Además, el viernes 28 se exhibirá "Yanni in Concert: Live at the Acropolis", el histórico concierto del exitoso tecladista, compositor y productor griego, filmado en 1993 en el Odeón de Herodes Ático en Atenas.