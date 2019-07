Festival escocés T in the Park anuncia su fin

Luego de tres años de pausa, el festival T in the Park, el más importante de Escocia, no volverá a realizarse, anunció su creador, a 25 años de su primera versión.

En 2016 se realizó la última versión del evento en la localidad de Strathallan, antes de ser suspendido el año siguiente debido a dificultades en el sitio.

En los años últimos años, los fanáticos a menudo estuvieron a la espera si el festival volvería alguna vez, pero su organizador, Geoff Ellis, ha compartido algunas novedades.

"Fue un festival increíble, pero siguió su curso. Todos amaban a T y todos nos divertimos mucho al hacerlo... Siempre puedes mirar con cariño el pasado", dijo Ellis.

"T in the Park fue realmente el tercer festival importante en el Reino Unido. Tenemos algunos grandes recuerdos", afirmó el organizador.

El evento tuvo entre sus escenarios de 1994 a 2016 a nombres como Rage Against the Machine, Radiohead, Daft Punk, Blur, Pulp, Beastie Boys y Kylie Minogue.