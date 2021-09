Fugees anuncia reunión y sus primeros shows en 15 años

El clásico grupo de hip hop Fugees anunció su reunión después de 15 años y detalló una próxima gira de conciertos que emprenderán por diversas partes del mundo.

La banda integrada por Lauryn Hill, Wyclef Jean y Pras Michel busca celebrar el aniversario 25 de "The Score", el disco que los catapultó a la fama mundial en 1996 gracias a temas como "Killing me softly with this song" y "Ready or not".

El recorrido de Fugees iniciará este 22 de septiembre con un show en Nueva York en un local que no ha sido revelado. En Estados Unidos también contempla fechas en Chicago, Los Angeles, Atlanta, Miami y Washington D.C..

Además se presentarán en París el 4 de diciembre y en Londres dos días después. La gira cerrará con dos fechas en África: una en Nigeria con fecha por confirmar y otra en Ghana el 18 de diciembre.

Con dos discos editados Fugees irrumpió a mediados de los 90 con un estilo fresco y una potente voz femenina que logró conquistar a la crítica y a la audiencia. La banda se separó en 1997 y volvió a presentarse entre 2004 y 2006.