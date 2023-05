La artista italiana Laura Pausini fue nombrada Persona del Año 2023 por el Latin Grammy en reconocimiento a una carrera "multifacética y multilingüe", informó la Academia Latina de la Grabación.

"Su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón, incluidas la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo", es una de las razones de este nombramiento, según un comunicado.

Con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Pausini (Faenza, Italia, 1974) ha cantado en seis idiomas, especialmente el italiano y el español, lengua en la que publicó su primer trabajo en 1994, y del que solo en España se vendieron más de un millón de copias.

¡Gracias a los @LatinGRAMMYs por nombrarme Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación!



Thanks to the @LatinGRAMMYs for naming me 2023 Latin Recording Academy Person Of The Year!



Grazie all’Accademia @LatinGRAMMYs per avermi nominato Persona dell’Anno 2023!… pic.twitter.com/FOtHLzWVZQ