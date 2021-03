En la ceremonia previa de los Grammys, The Strokes consiguió el primer galardón de su carrera como Mejor Álbum de Rock por "The New Abnormal". Tres de los integrantes se enteraron en un sótano mientras jugaban pool y con evidentes problemas de internet, que impidieron comprender en una primera instancia su triunfo.

