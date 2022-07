Grupo t.A.T.u. anuncia su regreso a la música

El dúo ruso t.A.T.u. anunció su retorno a la música y los escenarios tras una pausa de poco más de 9 años.

El grupo celebrará un concierto el próximo 3 de septiembre en Minsk en el marco del festival "Ovion Show", avisaron en sus redes sociales.

Lena Katina y Julia Vólkova celebraron su último concierto en 2013, aunque habían anunciado su ruptura definitiva dos años antes. Con todo, actuaron también en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Sochi (2014) y después brevemente en 2016.

La pareja labró su fama a principios de los 2000 por canciones como "Nas ne dogóniat" o el hit mundial "All the things she said".

Por ahora se desconoce si el dúo continuará con su actividad musical tras esta presentación.