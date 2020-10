Histórico show de Rage Against the Machine en Chile cumple 10 años

El 11 de octubre de 2010 quedó marcada como una de las fechas más importantes de la historia de los conciertos en vivo en Chile: ese día tocó por primera vez en el país el grupo estadounidense Rage Against the Machine en uno de los shows más agitados de los que se tenga registro.

Con el Estadio Bicentenario de La Florida como telón de fondo, el cuarteto llegaba a Chile en el marco de una fugaz gira por la región que también incluyó a Brasil y Argentina. Estas serían las últimas presentaciones del grupo hasta la fecha, debido a su frustrada reunión en este 2020.

Tras los shows de Suicidal Tendencies y The Mars Volta, y cuando el reloj se acercaba a las 21:00 horas de ese 11 de octubre, solo quedaban minutos para saldar la deuda histórica. El alto precio de las entradas (más de $50 mil por la criticada Cancha VIP) y la efervescencia provocada por Zack de la Rocha y compañía, probablemente fueron las razones para desatar una masiva avalancha del público hacia los sectores más acomodados: cientos de personas saltaban desde las tribunas hacia la cancha y otros tantos hacían lo propio para traspasar la frontera entre lo "general" y lo "VIP".

El descontrol dentro del estadio era evidente y la seguridad privada no daba abasto para contener a los fervorosos fanáticos, por lo que efectivos de Carabineros entraron en la contienda con su habitual fuerza desmedida. Mientras los helicópteros policiales sobrevolaban el recinto y el olor a gas lacrimógeno se tomaba el lugar, una sirena ensordeció al lugar y una estrella roja comenzó a aparecer en el escenario. No, no era una intervención marxista financiada por grupos extranjeros. Era el momento de ajustar cuentas con la música.

"Buenas noches, nosotros estamos Rage Against the Machine", se le alcanzó a escuchar a Zack de la Rocha antes de la explosión de los primeros acordes de "Testify". No había mucho tiempo para conversar con el público, la banda debía exprimir esa hora y 15 minutos para desplegar todo su repertorio y para entregar un regalo especial a Chile.

Tras los primeros 12 temas, que incluyeron himnos como "Bulls on Parade", "Know Your Enemy", "Guerrilla Radio" y "Sleep Now in the Fire", los músicos hicieron una pausa y volvieron al escenario con algo inédito: un cover de una de las canciones de Víctor Jara.

Por aquellos días Chile vivía el rescate de los 33 mineros de la mina San José, ocasión que los estadounidenses aprovecharon para desempolvar la antigua "Canción del minero" de Jara en una versión que combinó los versos en español de De la Rocha y arreglos musicales originales, en una versión que jamás volvió a repetirse.

"He tocado en muchos lugares, con muchas bandas rockeras y públicos increíbles. Pero lo que vivimos en Santiago hace unos años fue una locura. Si tuviera que elegir un show me quedo con ese de 2010, creo que fue posiblemente el mejor, pero además es el que está más cerca de mi corazón", dijo el guitarrista Tom Morello un par de años después, acrecentando el mito de aquella mágica noche que quedó marcada para siempre en la memoria de sus asistentes.

Actualmente solo es posible revivir el show de Rage Against the Machine en Chile a través de videos multi cámara registrados por el público y que fueron reunidos gracias a la colaboración de los fanáticos. El paradero de las grabaciones profesionales es desconocido.