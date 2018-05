Inti Illimani confirma muerte de uno de sus fundadores

El grupo nacional Inti Illimani anunció este martes el fallecimiento de Max Berrú, uno de los fundadores de la agrupación. El músico padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea.

La información la dieron a conocer a través de su cuenta oficial en Twitter, donde tributaron al intérprete con un sentido mensaje: "MAX, nuestro amado Maxito, el mejor de todos nos dejó hace un ratito".

Sus compañeros de banda ya le habían realizado un homenaje en septiembre del 2017, donde Illapu, Santiago del Nuevo Extremo, Amaro Labra, Pancho Villa y los Inti Illimani de la facción Coulon se unieron en torno a un evento solidario.

"Estoy tranquilo y contento, porque me siento bien. He vivido con normalidad y tranquilidad una experiencia que para mucha gente puede ser tremenda. Pero no hay tormentos ni miedo", comentó el año pasado en una entrevista con La Tercera.



Las causas de su muerte aún se desconocen.

MAX, nuestro amado Maxito, el mejor de todos nos dejó hace un ratito pic.twitter.com/l6p2ts0HOx — INTI-ILLIMANI (@inti_illimani) 1 de mayo de 2018