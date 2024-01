Jorge González revela que escribe para nuevo proyecto musical

En una extensa entrevista, la voz retirada de los Prisioneros, Jorge González conversó sobre diferentes temas, entre ellos, el de retomar la escritura de canciones.

A ocho años del AVC que marcó un antes y un después en su vida, González compartió a The Clinic sus reflexiones sobre la fama, su legado y también opinó sobre el presente de sus excolegas, Miguel Tapia y Claudio Narea.

Cabe mencionar que Tapia ha rendido homenaje a Los Prisioneros con la interpretación en vivo del disco "Corazones", con el baterista liderando en la voz: "He visto en YouTube algunas cosas muy bonitas de Miguel porque, además, entre cada canción, me agradece", reconoció.

"De Claudio no he visto nada ni le veré tampoco. En todo caso, el problema ahí es que ninguno de los dos canta tanto, aunque Miguel lo hace un poco mejor", opinó.

El retorno de Jorge González a la escritura

Durante la instancia, el mítico personaje, quien también catalogó de "orgullo" el ver intepretaciones de sus temas en internet, adelantó que contribuye en un proyecto no personal, sino que pero para el hijo de de su exesposa Jacqueline Fresard.

"Sí, estoy escribiendo nuevas letras", aseguró sobre las composiciones que aún no ha visto la luz y enfatizó que sin embargo, él mismo no está a cargo de la música.

En ese sentido, el hombre de 59 años dio la razón al entrevistador sobre la ausencia de alguna "ambición mayor" en lograr un trabajo de éxito comercial.

"Sí, el desplome de la industria fue lo mejor que le pudo pasar a la música. Los cabros están tocando por gusto, no con la ilusión que va a pasar una limosina a buscarte y te va a llevar a un hotel. Eso ya no existe. Y si existió alguna vez, no sirvió de nada", lanzó.