Imitador de Juan Gabriel fue contactado para el "retorno" del músico

A pocos días de que se concrete el supuesto retorno de Juan Gabriel, un imitador del "Divo de Juárez" aseguró que el entorno del fallecido cantante se le acercó para ofrecerle trabajo.

Eduardo Jahuey, imitador del cantante mexicano, afirmó en una entrevista para un programa de radio que fue contactado para hacerse pasar por Juan Gabriel en medio de las especulaciones sobre su falsa muerte.

"Fue mi ex mánager, al cabo que ya nos divorciamos, obviamente, artísticamente", dijo Jahuey antes de dar detalles de lo que le ofrecieron.

"Me quisieron hacer la propuesta de hacerme unas fotos de espalda, de lado, grabarme cantando, en la casa de ustedes en las bohemias que hacemos de repente. Obviamente, un video de lejos para hacerlo pasar (por Juan Gabriel), ahorita, que está tan en boga", dijo, según Telemundo.

"No me presto a ese tipo de cosas. Llevo 24 años trabajando, vengo de una familia de artistas. No lo haría. Estoy agradecidísimo con el señor Juan Gabriel", agregó Jahuey, pidiendo a los fanáticos que desconfíen de cualquier cosa.

"Le digo al público, si ven imágenes por ahí no lo crean, porque si no me presté yo, alguien más se va a prestar", finalizó.

Cabe recordar que el ex mánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, dijo que el cantante podría reaparecer públicamente luego de fingir su fallecimiento, a partir del próximo 15 de diciembre.