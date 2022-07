Julio comienza con Julio: esto opina Julio Iglesias sobre sus memes

1 de julio y comienzan oficialmente los memes de Julio Iglesias, una tradición que lleva varios años enfocados en la imagen del artista español.

Incluso partiendo en junio con algunos que anticipan la llegada de julio, los memes se han convertido en uno de los rituales digitales más populares del último tiempo.

De hecho, en 2015 Julio Iglesias fue consultado por los memes que ya rondaban la web por ese entonces. "Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", dijo a revista Hola.

"No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", agregó Iglesias.