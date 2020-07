Kanye West anuncia oficialmente su candidatura a Presidente para este 2020

Justo el día que Estados Unidos conmemora el 4 de julio, el rapero Kanye West anunció su candidatura a Presidente para las próximas elecciones de noviembre.

El artista, el músico mejor pagado del mundo, lo confirmó a través de su cuenta de Twiter este sábado.

"Ahora debemos darnos cuenta que la promesa de Estados Unidos es confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro", escribió.

"Me postulo para presidente de los Estados Unidos", dijo junto al hashtag #2020VISION.

West ya había expresado su intención de postular a la presidencia pero pensando en las elecciones de 2024.

Sin embargo, la idea de West de estar en la papeleta el 3 de noviembre tiene que ser corroborada tras inscribirse en la Comisión de Elecciones Federales.

