KISS suspende su actual gira por contagio de Covid de uno de sus miembros

El grupo KISS anunció que su cantante y guitarrista Paul Stanley dio positivo por Covid-19 y canceló uno de los conciertos de su actual gira por Estados Unidos.

"Desafortunadamente Paul Stanley dio positivo por Covid-19... Todos en esta gira, tanto la banda como el equipo, estamos completamente vacunados. Todos hemos trabajado en una burbuja para salvaguardar lo más que podamos a todos durante y entre los shows", dijo el grupo en su cuenta de Instagram.

Ante el contagio del músico la banda decidió no hacer el show de este 26 de agosto en Burgettstown, Pensilvania. Por ahora es la única fecha afectada y, por calendario, los autores de "Lick it up" deberían volver a los escenarios este sábado en Carolina del Norte. Sin embargo medios estadounidenses señalan que, debido a los tiempos de recuperación del Covid-19, es muy probable que pospongan esa y otras presentaciones.

"Más información sobre los otros shows estará disponible apenas podamos", confesó la banda.

Además indicaron que revisarán los actuales protocolos Covid que tienen dentro de la gira "para asegurarnos de que todos lo están siguiendo rigurosamente".

Este suspendido show está enmarcado en su tour de despedida "End of the Road", el mismo que pretenden traer a Chile en abril de 2022.