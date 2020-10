La cantante Karol G compartió en Instagram imágenes sin censura del videoclip de "Bichota", su nueva canción. Junto a las osadas fotos, dejó un potente mensaje de empoderamiento y no sentir vergüenza: "La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano... Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo".

