La versión de "Blackbird" en lengua indígena que emociona a Paul McCartney

La joven cantante canadiense Emma Stevens logró emocionar al propio Paul McCartney con una particular versión de "Blackbird" cantada en lengua indígena.

El ex Beatle mencionó el registro durante uno de sus conciertos, donde aseguró que "hay una versión increíble de una niña canadiense en Youtube, cantando esta canción (Blackbird) en su idioma nativo".

Stevens se atrevió a versionar uno de los clásicos de los Fab Four en Mi'kmaq, lengua perteneciente a un pueblo nativo del territorio canadiense que actualmente es hablada por menos de 10 mil personas.

Pese a que llegó recientemente a los oídos de McCartney, la versión data de abril pasado cuando Emma Stevens decidió grabarla para una actividad relacionada a los pueblos indígenas.

#EmmaStevens gets a shout out by @PaulMcCartney "There's an incredible version done by a Canadian girl, see it on youtube, its in her native language." See her play at the opening of the @unhabitat @UN #UNHabitatAssembly - https://t.co/CqMSgF1VuE #paulmccartney #blackbird pic.twitter.com/WsuQaaczp3