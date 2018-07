Las declaraciones cruzadas que mantienen divido a System of a Down

Las declaraciones cruzadas entre sus integrantes han transformado la división de System Of A Down en toda una teleserie. Aunque, al parecer las partes sí están de acuerdo en que la causa real de que el grupo no haya concebido nueva música en más de 13 años, es una sola: el vocalista Serj Tankian.

El guitarrista Daron Malakian aseguró al sitio especializado Kerrang! que "no quiero tirar a Serj frente al bus -es mi amigo y es alguien que me preocupa- pero no sé cómo hacer cambiar su forma de pensar. Todos nos hemos sentado y tenido reuniones y él está completamente decidido en sus pensamientos".

"Serj nunca fue del tipo heavy metal y rock. No estoy seguro si siente el mismo amor por esta música que yo siento. Soy el niño que creció con Slayer y Kiss en sus paredes. Serj no creció sintiéndose de la misma manera. No creció como un fanático absoluto".

"Por eso siento que toda la experiencia de convertirse en el líder y vocalista de una banda tremendamente exitosa fue diferente a la que tuve yo. Para ser sincero, Serj ni siquiera quería hacer 'Mezmerize' y 'Hypnotize'. Realmente le rogamos que hiciera esos dos discos. Para ese momento, ya se sentía fuera de todo", sostuvo Malakian.

ARTÍSTICAMENTE REDUNDANTE

Las reacciones a esas declaraciones aparecieron este viernes. Serj Takian decidió utilizar su propia cuenta en Facebook para referirse al estancamiento de System of a Down.

"Es verdad que yo y solo yo soy el responsable del receso que SOAD tomó desde 2006. El resto quería seguir en gira y haciendo discos, yo no", aseguró.

Y luego se explayó en sus lapidarias razones: "siempre sentí que continuar haciendo lo mismo con la misma gente durante todo el tiempo era artísticamente redundante".

Sumando que "Daron quería controlar tanto el proceso creativo como la mayor parte de las ganacias de publicar el material, aparte de que quería ser el único en atender a la prensa".

Tales argumentos son los que esgrime Tankian para sostener que "personalmente no me siento cercano a la música" que salió a la luz con los dos últimos discos publicados por la banda. "Había canciones que quería incluir, pero se vieron obstaculizadas por promesas incumplidas sumadas a mi propia pasividad en ese momento", postuló.

Así mismo, en 2010, cuando la banda se reunió y que incluso tocaron en Chile, Tankian sabía que el resto de los músicos quería sacar adelante un disco, pero él se sentía inseguro.

Para 2016, propuso darle un giro a la administración de la banda, intentando equilibrar los beneficios para todos los integrantes, desarrollando un nuevo concepto y con la idea de un "director's cut" en mente, en referencia a que quien escribía una canción era quien decidía qué corte de la misma sería el definitivo.

Como resultaron las cosas, decidieron ponerle freno a la idea de concebir una nueva placa.

"Lo único que lamento es que no hemos sido capaces colectivamente de entregarles un nuevo disco de SOAD desde 2006. Por eso me disculpo", sentenció.

TODOS SOMOS RESPONSABLES

Más tarde apareció el baterista John Dolmayan, quien por medio de su Instagram se sumó a toda la polémica.

Allí sostuvo que "todos y cada uno de los miembros de la banda es igualmente responsable de tanto el éxito de nuestros discos anteriores y de nuestra increíble imposibilidad para continuar creando música juntos".

"Ninguno de nosotros y TODOS nosotros somos responsables. La egomanía, las excentricidades, la megalomania y a veces la estupidez también juegan sus roles", puntualizó.